Anvers : six véhicules saisis et des centaines d'amendes après des rodéos urbains

La police anversoise a saisi samedi soir six véhicules et adressé des centaines d'amendes dans la foulée de courses de rue illégales. Des adeptes de tuning se sont retrouvés sur un parking du quartier Luchtbal, au nord de la Métropole, occasionnant de nombreuses nuisances pour le voisinage. Des meetings similaires ont eu lieu les semaines précédentes, selon la police.

Lors de ces rencontres passées, les forces de l'ordre et les participants aux courses jouaient au jeu du chat et de la souris, sans que la police ne parvienne à mettre la main sur l'un ou l'autre suspect. Samedi, les policiers sont venus en nombre, mobilisant entre autres la police de la route, une équipe canine et un hélicoptère de la police fédérale. Tout le parking a été bouclé et tous les participants et véhicules ont été contrôlés.

450 personnes présentes

Quatre véhicules ont finalement été saisis pour des courses de rue et mise en danger de la vie d'autrui. Deux cyclomoteurs customisés ont aussi été saisis. Une personne a vu son permis retiré à la suite d'un test positif aux stupéfiants. Six autres n'avaient pas leur permis sur elles et six ne respectaient pas les conditions de leur permis de conduite provisoire. Deux voitures n'étaient pas en ordre de contrôle technique.

Quelque 450 personnes présentes, tant des conducteurs que des spectateurs des courses, ont écopé d'une amende pour avoir pris part à un rassemblement non autorisé et pour nuisances.

A Bruxelles, la police tente également de mettre un terme aux rodéos urbains, notamment sur le plateau du Heysel. En mai 2020, la Ville de Bruxelles annonçait des mesures contre ces rodéos sauvages, dont la saisie du véhicule (voiture comme moto) ainsi qu'une amende administrative de pouvant atteindre 350 euros. Le mois dernier, trois auteurs de rodéos urbains ont été interpellés autour de l’Atomium. Les trois véhicules ont été saisis.