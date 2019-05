Anvers: plus de 1500 personnes ont rendu hommage à Julie Van Espen

Ce soir, plus de 1500 personnes se sont réunies le long du canal Albert à Merksem, près d’Anvers afin de rendre hommage à Julie Van Espen, cette Anversoise retrouvée morte lundi dernier. Ils ont allumé une bougie ou déposé des gerbes de fleurs. Le rassemblement avait d’ailleurs lieu à proximité de l’endroit où son corps a été retrouvé par les services de secours. Parmi les personnes rassemblées, des proches, des amis et des citoyens très émus par ce drame. « Une de mes filles a aussi été tuée à Herentals l’année passée. Elle avait 27 ans. Je viens donc ici pour Julie et ma fille, Eleonore et pour toutes les femmes victimes de violences. » déclare cet homme. Si l’émotion dominait dans ce rassemblement, il y avait aussi un sentiment d’incompréhension. Certains citoyens se demandent toujours comment le meurtrier de Julie Van Espen a pu commettre un tel acte. En atteste cet autre témoignage d’une participante à cette veillée en l’honneur de Julie Van Espen : « Je suis venue car je suis furieusement triste par rapport à ce qu’il s’est passé. Je n’accepte pas ce qu’il s’est passé. Je n’accepte pas que cet homme ait pu être en liberté et que d’autres qui sont dans son cas soient toujours en liberté. Je voudrais donc voir un changement au niveau de la justice. »