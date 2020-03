Anvers: la Ville cible les entreprises aux pratiques frauduleuses

La Ville d’Anvers, avec l’aide du bureau d’informations aux entreprises Graydon, souhaite identifier les entreprises potentiellement financées par des revenus criminels, indique mardi le cabinet du bourgmestre Bart De Wever, confirmant une information de Gazet Van Antwerpen. Il s’agit d’un projet pilote.

Anvers et sa police locale tentent depuis un certain temps de lutter contre les circuits économiques illégaux actifs dans certaines zones de la ville. Ce qui se traduit sur le terrain par des inspections liées au respect des différentes conditions d’autorisation et des règles de sécurité.

Mais une collaboration avec Graydon doit conduire à la prochaine étape. Le bureau d’information commerciale va ainsi recueillir des données pour déterminer si les entreprises sont solvables et économiquement fiables. Dans le collimateur ? Des entités individuelles, des quartiers mais également des secteurs particuliers.

Un tas de données seront collectées telles qu’un listing des voitures immatriculées auprès des sociétés, les postes vacants au sein des entreprises ou encore des informations issues du tribunal du travail. L''utilisation d’un algorithme devrait ensuite permettre à la ville d’identifier les sociétés aux pratiques suspectes et de garder un œil sur celles-ci avant de transmettre les dossiers aux services judiciaires.