Anvers : la navette fluviale, alternative à la voiture, a transporté 2 millions de passagers depuis sa création

La navette fluviale " De Waterbus " à Anvers a accueilli son deux millionième passager ce samedi. Lancée en 2017, cette initiative se veut être une alternative à la voiture pour les trajets domicile-travail.

"Nous ne laisserons pas ce moment passer inaperçu", déclare Lydia Peeters, ministre flamande de la mobilité et des travaux publics (Open VLD) à la VRT.

Katrien Van Mieghem, la 2 millionième passagère, a ainsi reçu un bouquet de fleurs et un abonnement d’un an gratuit à la navette fluviale. "Quelle belle surprise ! Mais maintenant, je vais avoir quelques minutes de retard au travail", plaisante-t-elle.

La liaison Oosterweel

Le bateau constitue ainsi une alternative à la voiture pour le trajet domicile-travail. Et la ville d’Anvers a bel et bien besoin de trouver des solutions à ses problèmes de mobilité. Selon le Centre du trafic flamand, en 2017-2018-2019, le nombre d’heures totales perdues dans les ralentissements ou les files dans la région d’Anvers s’élevaient à 44.000 heures par jour. Or, l’adage est connu : le temps c’est de l’argent. C’est encore plus vrai dans les abords du port d’Anvers.

►►► À lire aussi : La liaison Oosterweel à Anvers : qu’est-ce que ce "projet du siècle" si peu connu dans le sud du pays ?

Après des dizaines d’années d’inaction, monde politique et société civile ont finalement trouvé un accord avec la liaison Oosterweel, le chaînon manquant de 6 km du ring d’Anvers qui bouclera le cercle de ce périphérique. Le projet consiste à relier la rive gauche (Linkeroever) à la rive droite (Rechteroever) de l’Escaut au nord de la ville, notamment via un tunnel qui passera sous le fleuve (et d’autres qui passeront sous le canal Albert).

Modèle inspiré de Rotterdam

A Rotterdam, cela fait plus de 20 ans que le bateau est utilisé pour réduire le nombre de files sur les routes. Et Anvers s’est inspiré de cette ville néerlandaise : depuis juillet 2017, une navette fluviale transporte les touristes et les cyclistes entre Hemiksem, Kruibeke et Anvers.