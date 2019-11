Anuna et Adélaïde espèrent encore atteindre Madrid pour la COP 25

Les jeunes activistes du climat, dont les Belges Adélaïde Charlier et Anuna De Wever, qui avaient embarqué à bord d'un voilier en direction de l'Amérique du Sud, espèrent encore que certains d'entre-eux pourront rallier Madrid où aura lieu début décembre la COP 25. Ils cherchent un voilier rapide qui pourrait les emmener vers le 12 novembre depuis les côtes brésiliennes jusqu'en Espagne. Une trentaine de jeunes européens avaient pris la mer le 2 octobre dernier à bord d'un trois mats depuis Amsterdam en direction du Brésil, dans le sillage de la Suédoise Greta Thunberg. Une fois à terre, ils devaient rejoindre le Chili où devait se tenir la COP 25. Mais en raison de l'insécurité sociale qui y règne en ce moment, Santiago a renoncé et passé le relais à Madrid. "Nous serions très heureux si au moins certains d'entre nous pouvaient aller témoigner de notre vision à la COP", déclarent les jeunes activistes dans un communiqué. "Depuis Belém au Brésil, notre grand navire n'y arrivera pas mais peut-être qu'un bâtiment plus rapide en serait capable". Les jeunes se disent preneurs de tout conseil.