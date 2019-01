Anuna De Wever menacée sur Facebook, sa mère porte plainte

C’est sous les commentaires d’un post du magazine flamand Humo , qui consacrait sa couverture à Anuna De Wever et à sa sœur jumelle Luka que le commentaire est apparu. Alors qu’un premier internaute réagit au fait qu’il « y en a deux », un second répond à travers une métaphore un peu spéciale : « Gelukkig heeft een tweeloop twee lopen ».

La mère d’Anuna porte plainte

Mais du côté de sa mère, Katrien Van der Heyden, pas question de laisser passer ce commentaire : pour elle il s’agit bien d’une menace. La maman d’Anuna est donc allée porter plainte auprès de la police pour menaces envers ses filles. C’est ce qu’elle a dit sur Facebook avant d’accorder une interview à VTM chez elle. Katrien Van der Heyden est claire : « C’est une menace de mort, un point c’est tout ! Il y a une grosse différence entre être en colère et dire : 'Va mourir !' et dire : 'Je vais venir te tuer' », explique-t-elle. Selon la mère d’Anuna, la phrase est clairement une menace puisque la personne entend bien « avoir un fusil ». Katrien Van der Heyden insiste enfin sur « l’importance d’envoyer un message clair, de mettre des limites et de montrer que ce n’est pas ok de communiquer comme cela ».

Le commentaire était apparu mardi sur la page Facebook du magazine Humo qui publiait une interview de Anuna De Wever et de sa sœur jumelle, mettant en avant l’existence de cette sœur jusqu’ici peu médiatisée. Récemment, Anuna De Wever s’est retrouvée sous les feux des projecteurs suite à son implication dans le mouvement « Youth For Climate » qui organise une grève scolaire tous les jeudis depuis début janvier pour demander plus d’action politique sur la question du réchauffement climatique. Ce jeudi encore, Anuna est à Bruxelles pour tenter de faire bouger les politiques avec une importante mobilisation des jeunes étudiants à travers tout le pays.



