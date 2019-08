Anuna De Wever menacée de mort au Pukkelpop après une action en faveur du climat

L'activiste climatique Anuna De Wever et ses amies ont été importunées, puis menacées de mort par plusieurs festivaliers après avoir mené une action en faveur du climat au Pukkelpop. Les jeunes femmes bénéficieront dès lors d'une protection renforcée dans les jours à venir.

La jeune activiste a fait une apparition surprise jeudi soir au Pukkelpop et entendait faire participer le public présent à l'action 'Clap for Climate' afin de réclamer plus d'attention en faveur du climat.

Une manifestation qui n'a semble-t-il pas été du goût de certains festivaliers, qui ont importuné la militante et ses amies jusqu'au camping où leur tente ainsi que d'autres ont été détruites, obligeant la sécurité à intervenir.

Enquête interne en cours

La fille d'un journaliste de Knack accompagnait Anuna De Wever. "Je viens d'avoir ma fille au téléphone. De jeunes hommes les ont menacées de mort, bombardées avec des bouteilles remplies d'urine et détruit leur tente. Elle bénéficient désormais de la protection du service de sécurité", a indiqué sur Twitter le journaliste.

Une enquête interne est actuellement menée par les organisateurs du festival. "Si des démarches supplémentaires doivent être entamées, nous le ferons. Nous estimons que de tels agissements n'ont pas leur place au festival", a réagi le porte-parole. "La sécurité du groupe d'amies sera renforcée et le service de sécurité sera particulièrement vigilant."