Anuna De Wever et Adélaïde Charlier sont de retour en Belgique, après plus de trois mois en Amérique du Sud

Anuna De Wever, Adélaïde Charlier et Josefien Hoerée, les figures de proue du mouvement Youth for Climate sont de retour en Belgique depuis lundi matin après un voyage de plus de trois mois en Amérique du Sud. Les jeunes filles sont rentrées en porte-conteneurs à Dunkerque, en France, et sont ravies de pouvoir poursuivre leur engagement pour le climat, ici, en Belgique.

"Je suis très heureuse d'être de retour. C'était un super voyage, mais je suis très contente de pouvoir reprendre notre action en Belgique, au vu de notre expérience à l'étranger, surtout dans la forêt amazonienne", a déclaré Anuna De Wever. "L'Amazonie est l'un des poumons les plus importants de la terre et doit être la priorité de tous. L'Europe et la Belgique doivent donc aussi y prêter plus d'attention", a expliqué la jeune fille.

Les trois militantes ambitionnent de mettre à nouveau la pression sur les politiciens belges, pour faire comprendre au prochain gouvernement fédéral que la politique climatique doit être encore plus ambitieuse et exiger l'adoption d'une loi sur le climat.

La prochaine marche des jeunes aura lieu le 7 février prochain, avec un focus spécifique sur les océans. "La planète se compose à 70% d'eau; il est donc important que nous en prenions soin. En finir avec la pollution plastique et la surpêche, mais aussi l'élévation du niveau des mers est capital pour la Belgique. Nous sommes un pays côtier, et en 2100, plus de 620.000 Belges pourraient être déplacés en raison de la montée des eaux", ajoute encore Anuna De Wever.