Antiterrorisme: 5 ans après l'assaut de Verviers, il est toujours trop tôt pour désinvestir

Il s’exprime à voix basse mais parle longuement. C’est qu’après 35 ans de carrière dans l’antiterrorisme, Alain Grignard a des choses à raconter. Et il n’aime pas employer les raccourcis. "Je me bats contre les 'ismes'", aime-t-il répéter : "Terrorisme, radicalisme, extrémisme et simplismes de tout bord".

Alain Grignard, policier à la retraite depuis quelques jours, est aussi islamologue à l’Université de Liège. Il continuera à enseigner et à partager son savoir, car "il faut fabriquer des spécialistes". Mais qu’est-ce qu’un policier spécialiste de la lutte antiterroriste ? "C’est quelqu'un qui a suffisamment de connaissances pour montrer une empathie minimale vis-à-vis des 'clients' (les suspects, ndlr). Cela ne veut évidemment pas dire avoir de la sympathie. Mais il faut pouvoir discuter avec eux, comprendre leur mode de fonctionnement et leurs facteurs de motivation."

Infiltrer les milieux radicaux violents ?

Malgré des méthodes de recueil d’informations sans cesse plus perfectionnées sur le plan technique, Alain Grignard recommande de développer l’approche humaine, c’est-à-dire "la collecte de renseignements via des individus plutôt que les écoutes à grande échelle qui apportent beaucoup de données mais qui se révèlent extrêmement difficiles à trier". Le "recueil de renseignements via des individus", plaide le désormais ex-policier. Autrement dit : indicateurs et infiltration. Sensible.

Vous êtes constamment sous pression

Sur ce sujet, Alain Grignard pèse chaque mot. Certains dossiers judiciaires sont le fruit d’infiltrations policières menées dans les milieux islamistes violents en Belgique ou à l’étranger. "C’est donc possible, mais très compliqué", avance-t-il prudemment.

Et de comparer avec le milieu criminel : "Si vous infiltrez le milieu des stupéfiants, vous envoyez votre gars au contact avec des commanditaires ou des exécutants, puis il peut rentrer chez lui et reprendre son souffle. Par contre, quand il s’agit de vivre en permanence dans un environnement de méfiance où on vous teste en vous soumettant par exemple des enregistrements de prédicateurs qu’il s’agit de commenter, vous êtes constamment sous pression".

Opérations commandos beaucoup moins probables

Il y a cinq ans, la police menait avec succès une opération antiterroriste d’envergure à Verviers. Alain Grignard concède avoir eu peur pour les policiers en première ligne. "En entendant la fusillade, j’ai eu beaucoup de craintes", confie-t-il. Puis il y a eu les attentats de Paris et de Bruxelles, en 2015 et 2016, dirigés depuis la Syrie.

Le policier conserve de l’amertume par rapport aux critiques envers les services antiterroristes : "J’ai été très malheureux de voir des jeunes collègues traînés dans la boue alors que ces gamins et ces gamines travaillaient nuit et jour en dormant dans leur bureau. Ils méritent le respect même s’ils peuvent aussi faire des erreurs. Et je pense que nous n’avons pas commis d’erreur majeure".