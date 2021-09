Antisémitisme en Europe: "Une mèche qui doit être éteinte", prévient le pape en visite à Budapest

Le pape François, qui a entamé dimanche un voyage en Europe centrale par une étape à Budapest, a évoqué "la menace de l'antisémitisme qui circule encore en Europe et ailleurs", estimant qu'il s'agissait d'"une mèche qui doit être éteinte".

"Le meilleur moyen de la désamorcer, c'est de travailler ensemble de manière positive, c'est de promouvoir la fraternité", a ajouté le pape, lors d'une rencontre avec les représentants de confessions chrétiennes et de communautés juives hongroises.

Grand défenseur du dialogue interreligieux, le souverain pontife a rendu hommage à leurs propres efforts dans leur pays pour "abattre les murs de séparation du passé" et opérer "un changement de regard".

"Juifs et chrétiens, vous désirez voir dans l'autre non plus un étranger, mais un ami; non plus un adversaire, mais un frère", a-t-il estimé, en évoquant longuement le destin tragique d'un poète hongrois, Miklos Radnoti, assassiné en 1944 par des miliciens hongrois.

Les relations entre catholiques et juifs ont pris un nouveau départ grâce à un document du concile Vatican II, "Nostra Aetate", qui en 1965 a enfin prôné le respect du judaïsme. Pendant des siècles, l'origine juive de Jésus avait été occultée et les juifs présentés comme un peuple déicide dans les sermons d'Eglise. Le pape François s'était notamment alarmé en 2019 de la recrudescence d'attaques antisémites dans différents pays.