Anthony Wolf, un consultant à cheval sur l'environnement

Il y a 10 ans, Anthony Wolf était venu au travail à cheval pour la semaine de la mobilité. Cette année, il est parvenu à dissuader l’ensemble de ses collaborateurs d'utiliser leur voiture comme moyen de locomotion. Portrait d’un consultant qui veut faire changer les mentalités, dans la vie comme au travail.

Même en cette semaine de la mobilité, Bruxelles croule toujours sous le bruit des moteurs. Mais certains refusent de s’y résigner. Anthony Wolf, consultant chez Siapartners et père de famille, s’interdit au maximum de prendre le volant. Et pour cette semaine de la mobilité, il a même réussi à convaincre 50 de ses collaborateurs de faire de même et choisir des moyens de déplacement alternatifs. "On conseille nos clients sur la manière dont ils doivent évoluer. On est partis du principe qu’au sein de notre entreprise, nous nous devions d’être encore plus stricts que ce que l’on proposait à nos clients. C’est pourquoi nous avons convaincu nos employés de ne pas utiliser leur voiture".