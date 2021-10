Antarctique : la tentative de créer la plus grande réserve marine du monde échoue à nouveau

Le projet visant à créer la plus grande réserve marine protégée du monde en Antarctique a, à nouveau, échoué. Lors d’une conférence internationale à Hobart, en Australie, aucune percée n’a été réalisée, ont rapporté les ONG vendredi.

L’objectif de la 40e conférence de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) était de faire reconnaître une grande partie de l’Océan austral comme une zone protégée. Mais les vétos de la Russie et de la Chine signifient que ce projet doit être mis en attente pendant au moins un an. C’est déjà la cinquième année consécutive que la conférence de la CCAMLR n’aboutit à rien.

Concrètement, la discussion porte sur une zone de quatre millions de kilomètres carrés dans la partie orientale de l’Antarctique, sur la péninsule antarctique et dans la mer de Weddell. Il s’agirait de la plus grande mesure de protection marine jamais prise. La mer de Weddell est l’habitat de plusieurs espèces qui se sont adaptées au climat glacial, comme le merlu, le krill et les manchots empereurs.