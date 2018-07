Animal Rights filme des images de maltraitance de canards dans des élevages aux Pays-Bas

L'organisation de protection animale Animal Rights a diffusé des images qu'elle dit avoir prises dans des élevages de canards aux Pays-Bas. Sur ces images enregistrées en caméra cachée, on voit des animaux saisis par les ailes et jetés au loin. Le duvet de ces canards est vendu dans des chaînes de magasins néerlandais implantés en Belgique.

Les images ont été prises en février et mars dans les installations de MB Agriservice, un sous-traitant de Elspeet. Les animaux sont saisis à la gorge et jetés violemment dans un container. Un animal est même frappé à mort.

Les autorités néerlandaises de supervision (NVWA) ont ouvert une enquête.

Le duvet et les plumes de ces canards sont utilisés dans la fabrication d'oreillers et de couettes. Le duvet est vendu en Belgique, notamment via les chaînes néerlandaises Auping, Beter Bed et Swiss Sense, ainsi que dans les boutiques online de Blokker et Leen Bakker.