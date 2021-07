Angleur : près de 40 ans d’histoire du Congo noyés par les inondations, d’inestimables archives ont été perdues

Comme partout ailleurs dans la région, la violence des inondations a immergé les habitations de la rue de Renory en bord de Meuse. Dans ce quartier très populaire d’Angleur, ce sont des amas de débris qui ont investi les trottoirs.

Devant le numéro 62, on retrouve une montagne de bobines, de cassettes, de dossiers, de carnets de notes qui ont été noyées par les eaux et la boue.

Le cinéaste Thierry Michel et sont épouse n’ont pas pu sauver des années d’archives stockées au rez-de-chaussée et dans la cave de leur société de production "Les Films de la Passerelle".

50 années d’archives englouties

Au fil des bobines et des décennies, Thierry Michel a réalisé des documentaires politiques et sociaux en Belgique et aux quatre coins du monde. Ce sont des centaines d’heures d’archives qui étaient minutieusement rangées et classées principalement dans sa cave qu’il a surnommé "Le bunker de la mémoire de la société". Quasiment 85% de documents et de matières tournées ont été détruits par les eaux et la boue.

D’entrée de jeu, Thierry Michel préfère relativiser face à la tragédie qui a frappé la vie d’autres habitants : "Moi ça va ! Je pense surtout à toutes les victimes et à tous les proches de ceux qui ont perdu un parent, un frère, une épouse, un enfant, dans ces inondations. Donc niveau physique, je suis un privilégié par rapport à tous ces gens qui vivent comme nous au bord des fleuves et des rivières. Maintenant moralement, il faut encaisser le coup. C’est évident que lorsqu’on voit partir comme ça une partie très importante de son travail… Mon premier film, 'Ferme de Fir' réalisé en 1971, dont j’ai retrouvé la trace hier. J’ai jeté la bobine 16 millimètres sur le tas. Cela fait beaucoup… Presque 50 ans. En même temps, il y avait tous mes dossiers de toutes mes enquêtes, toutes les coulisses des films, tout ce qui s’était passé. J’ai été arrêté, expulsé, interdit comme les films. Enfin toute la chronique de toute une vie, des archives fondamentales, tout cela a été englouti par la violence de l’eau et de la nature. "

"Pays Noir, Pays Rouge", "Hiver 60", "Gosses de Rio", "Issue de secours", "Congo River"… et d’autres films primés comme de précieuses archives historiques, le cinéaste n’a pas pu les sauver car il était à un kilomètre des bureaux au moment de la montée des eaux.

Son épouse, qui travaillait en revanche au premier étage, a été surprise par la Meuse qui avait inondé à une vitesse effroyable tout le bas de la société de production. Les pieds dans l’eau, elle est forcée de constater impuissante l’ampleur des dégâts avant qu’on lui demande de quitter les lieux en urgence.