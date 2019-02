"Anger room": comment tout casser m'a soulagée?

Tout y est passé ! Bouteilles en verre, claviers d'ordinateurs, vaisselle, table,... En une heure, j'avais réduit tout cela en un nombre incalculable de débris éparpillés sur le sol. Mon sentiment? Un soulagement! Soulagée d'entendre le verre voler en éclats et de voir les objets se déformer sous mes coups ! Et l'envie y était... En manque de sommeil, soumise à trop de pression et habitée d'une envie de tout casser. Bref, tous les éléments étaient réunis pour que je teste une "anger room".