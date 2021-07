Angela Merkel appelle la population à intensifier ses efforts de vaccination

La chancelière allemande Angela Merkel a appelé jeudi la population à intensifier ses efforts de vaccination face à l'augmentation des chiffres d'infection.

"Plus il y aura de personnes vaccinées, plus nous serons libres à nouveau", a-t-elle déclaré jeudi à Berlin lors de sa traditionnelle conférence de presse d'été. "Ce n'est qu'ensemble que l'on pourra vaincre la pandémie", a-t-elle ajouté, "et c'est pourquoi les gens devraient également promouvoir activement la vaccination dans leur environnement privé et au travail."

Empêcher que le système de santé ne soit surchargé reste le principe directeur de nos actions

Mme Merkel a qualifié de dramatique le doublement actuel des chiffres d'incidence tous les 12 jours.

"Il est nécessaire d'accorder plus d'attention aux mesures de protection: masques, distance, ventilation et tests réguliers", a-t-elle souligné. Entre-temps, des taux de vaccination plus élevés permettent de faire face à des chiffres d'infection plus importants.

"Empêcher que le système de santé ne soit surchargé reste le principe directeur de nos actions", a insisté la chancelière.

Une réunion avec les Länder fin août

Elle a évoqué la possibilité d'avancer sa prochaine réunion avec les chefs d'État des 16 Länder pour discuter de la pandémie de coronavirus. Angela Merkel a parlé d'une situation dynamique. La réunion est en effet actuellement prévue pour la fin du mois d'août mais le sujet pourrait également être abordé lors d'une réunion des Premiers ministres de ces États consacrée aux secours en cas de catastrophe, qui devrait avoir lieu bien avant la fin du mois d'août.