Ana donne le coup d'envoi de la saison des ouragans dans l'Atlantique nord

La tempête subtropicale Ana s'est formée samedi dans l'océan Atlantique et pour la septième année consécutive, la dépression a reçu un nom bien que la saison des ouragans ne débute officiellement que le 1er juin dans cette partie de l'océan.

Ana s'est formée à environ 300 kilomètres au nord-est des Bermudes. Elle s'accompagne de vents soufflant à une vitesse de 45 miles par heure soit environ 70km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC) américain. Ana devrait cependant s'affaiblir rapidement et ne pas atteindre les côtes américaines. Les tempêtes sont nommées une fois qu'elles atteignent la vitesse de 39 miles par heure.

La saison des ouragans dans l'Atlantique s'étend du 1er juin au 30 novembre et compte en moyenne quatorze tempêtes qui se voient attribuer un nom. Il est cependant question aux Etats-Unis de fixer le début de celle-ci à la mi-mai étant donné que les premiers noms sont attribués avant le démarrage officiel de la saison.

Le gouvernement américain a estimé il y a quelques jours que 13 à 20 tempêtes pourraient ainsi se voir nommées cette année. Six à dix d'entre elles pourraient se transformer en ouragans, et trois à cinq en ouragans "majeurs" avec des vents de 111 miles par heure (environ 180 kilomètres par heure) et plus.

L'an dernier, pas moins de 30 tempêtes ont reçu un nom, un record.