Amour en temps de covid : comment la crise sanitaire a bouleversé notre intimité

Un an plus tard, le constat est toujours d’actualité. "L’activité sexuelle des couples est ralentie, de manière assez large" expose Marie Géonet, docteure en psychologie à l’UCLouvain. C’est ce qui ressort d’une étude menée dans les couples belges à la fin de l’année 2020.

Plus on a des affects anxio-dépressifs, plus on a un désir faible et une insatisfaction sexuelle plus élevée

"Le fait d’être tout le temps ensemble, souvent avec les enfants, laisse très peu de temps pour soi et pour le couple. Et puis, le stress lié à la période actuelle a clairement une influence négative sur la libido" explique Marie Géonet.

"On s’est surtout retrouvés en tant que parents"

Catherine et Denis ont accepté de nous livrer la manière dont ils vivaient cette crise sanitaire depuis un an. "Cela a soudé la famille. Passer beaucoup plus de temps avec les enfants a fait beaucoup de bien" explique Denis.

"Du coup, on s’est surtout retrouvés en tant que parents" ajoute Catherine. "On a vu qu’on était forts à deux avec nos enfants. Mais il ne faut pas s’oublier… "

"On se retrouve dans un train-train avec nos enfants tout le temps. Du coup, on est fort fatigués, on est moins enclins à aller vers des moments intimes".

Anxiété : libido en berne ?

L’angoisse générée par la période actuelle ne favorise pas les moments de détente à deux. "Parfois, on a tellement de choses en tête qui nous tracassent, qu’on n’est pas enclin à aller vers autre chose" explique Catherine.

"Et encore, nous, on a beaucoup de chance. Il y a des gens qui ont dû se retrouver dans des situations où ils ne pouvaient plus travailler à cause du covid. Quand on se demande comment on va donner à manger à nos enfants, on n’a pas la tête à ça".