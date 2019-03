Amende "surprise" de la SNCB pour avoir posé son sac sur le siège voisin: "Toute incivilité peut engendrer une amende"

Si vous êtes navetteur régulier, vous avez sans doute déjà demandé à quelqu'un de retirer son sac du siège pour trouver une place. Dans les trains, le compagnon le plus fréquent des voyageurs est leur sac. Mais poser ses affaires sur le siège voisin n'est pas autorisé et peut engendrer des sanctions. Voici l'amère expérience vécue et partagée sur Facebook par Clarisse, une jeune femme de 22 ans.

Navetteuse régulière, cette étudiante reçoit une lettre recommandée de la SNCB le 26 mars. Elle y découvre qu'une procédure administrative va être ouverte à son encontre. En cause : elle aurait "occupé plusieurs places assises". Les faits datent du 15 novembre 2018 et suscitent l'étonnement de la jeune femme.

"Je suis en rage", écrit-elle sur son compte Facebook. Sa publication marque son indignation, d'autant qu'elle explique "ne pas avoir eu de remarque du contrôleur". Le courrier stipule aussi qu'elle sera sanctionnée par une amende entre 50 et 150 euros en cas de récidive. Contactée par la RTBF, la jeune femme affirme que c'est ce manque de communication du contrôleur qui pose problème : "Si on m'avait prévenue, j'aurais râlé sur le moment mais je n'aurais rien pu y faire. Ici, on m'envoie un courrier trois mois plus tard". Elle concède toutefois poser parfois son sac sur le siège voisin mais jamais au détriment d'autres passagers : "Si je vois quelqu'un debout, j'enlève naturellement mon sac".

Elle se décide donc à publier un message sur Facebook, sur le coup de la colère d'abord. "Je tremblais, j'étais très énervée après avoir relu la lettre trois fois pour être sûre de bien comprendre ce qui m'étais reproché", se souvient-elle. Si elle décide de s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est avant tout pour prévenir ses proches de sa mésaventure, mais elle insiste : "Si j'avais été prévenue, je n'en aurais pas fait tout un foin".

"J'ai été victime de mon propre post, je ne pensais pas que ça ferait autant réagir", s'étonne Clarisse. Sur son profil Facebook, on peut lire : "Je paye mon train hyper cher, je suis toujours respectueuse et si on m'avait demandé de me tenir autrement je l'aurais fait, mais non la SNCB a tellement besoin d'argent que les contrôleurs vous font un grand sourire, vous disent 'bonne journée' et après vous envoient une amende sans que vous ne soyez au courant".