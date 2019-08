Amazonie: les incendies font grimper le nombre d'utilisateurs d'Ecosia

C’est ce qu’on appelle l’effet papillon. En Amazonie, les feux de forêt font rage depuis des semaines et suscitent l’inquiétude dans le monde entier, et à plus de 8000 km de là, en Allemagne, la société Ecosia enregistre une hausse spectaculaire : plus de 1150% d’utilisateurs en plus. Il faut dire que le moteur de recherche qu’elle propose se veut écolo, en reversant 80% de ses revenus publicitaires dans des programmes de reforestation. L’augmentation est survenue après que le G7 réuni à Biarritz a décidé d’accorder un fonds de 20 millions de dollars pour aider les pays amazoniens à éteindre les incendies. L’application et les extensions de navigateur Ecosia ont été téléchargées 250.000 fois jeudi dernier, contre 20.000 en temps normal, selon Business Insider.

Le moteur de recherche a réagi à cette augmentation, annonçant que trois millions d’arbres supplémentaires seront plantés au Brésil l’an prochain, qui s’ajoutent aux 2,2 millions déjà plantés depuis le lancement du projet, en 2009. Les nouveaux arbres seront plantés dans la forêt atlantique, le long de la côte brésilienne. Ecosia affirme que depuis dix ans, elle est parvenue à planter au moins 60 millions d’arbres dans quinze pays différents.

La société allemande est partie en croisade contre la politique du président Jair Bolsonaro, soupçonné d’encourager la déforestation pour gagner de l’espace agricole. "Le gouvernement de Bolsonaro a détourné beaucoup de précédentes politiques environnementales, affirme-t-elle sur son site. Les ONG de conservation et les agences environnementales ont été affaiblies."

Pour aider Ecosia à planter un arbre, il suffit d’environ 45 recherches. Mais certains internautes rechignent à utiliser le moteur de recherche, à cause du grand nombre de publicités. D’autres pointent le paradoxe d’être écolo tout en considérant la consommation énergétique d’une recherche sur le Web. Ecosia a remédié à ce problème en construisant sa propre centrale solaire en août.