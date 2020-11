Amazon : y faire ses courses est-il rentable ?

Pendant le confinement, nombreux sont les Belges qui ont fait des achats en ligne . Et le mastodonte du genre, c’est évidemment Amazon .

Faire ses courses sur Amazon ?

Est-ce que c’est possible ? Oui, mais il n’y a pas de produits frais sur Amazon, que des produits faciles à mettre dans une boîte et entre les mains de votre facteur. Autrement dit, il faudra forcément combiner avec un autre magasin (en ligne ou non) pour éviter de ne " manger que des pâtes " au quotidien.

Par contre, on trouve bien des produits " non périssables " ou en conserves. Mais aussi des produits d’entretien, de douche, etc. Le hic c’est qu’ils sont souvent en packs, dans certains cas, impossible de les acheter à l’unité.