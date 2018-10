Altercation raciste sur un vol Ryanair: l'auteur des insultes s'explique et s'excuse

La scène s'est déroulée le 19 octobre dernier, dans un avion Ryanair prêt à partir de Barcelone vers Londres. Un homme blanc refuse qu'une femme noire s'asseye à côté de lui. S'ensuit une discussion houleuse, filmée par un témoin de la scène. Plusieurs personnes, dont un steward de Ryanair et un passager assis derrière, essaient de calmer la dispute. Sans succès.

La chaîne britannique ITV a retrouvé l'homme au cœur de la polémique. Son nom : David Mesher. Celui-ci affirme qu'il a perdu patience quand il a demandé à sortir de la rangée et que sa voisine de siège a mis trop de temps à se lever. "Il est probable que j'ai perdu mon sang-froid et lui ai donné l'ordre de se lever", a-t-il expliqué au micro d'ITV.

Il l'assure : "Je ne suis pas raciste du tout. C'est juste une saute d'humeur sur le moment, je pense." David Mesher a ensuite présenté ses excuses à Delsie Gayle, celle qui a été visée par les insultes. Mais cette dernière peine à les accepter. "Il faut pardonner et oublier, mais cela va prendre du temps pour dépasser ce qu'il m'a fait. J'étais tellement déprimée, je n'arrêtais plus de trembler. Depuis, je n'ai fait que pleurer, je ne trouve plus le sommeil."

Ryanair répond aux accusations

Accusée d'avoir réagi trop tard, la compagnie aérienne a publié un communiqué ce vendredi 26 octobre. "Ryanair n'a été mis au courant de cette vidéo que le samedi 20 octobre (et) a rapporté immédiatement l'incident raciste à la Police de l'Essex (le comté de l'aéroport de destination de l'avion, Londres Stansted, NDLR)."

Pour l'entreprise, cela suffit à prouver qu'elle n'a pas réagi "trop tard ou de manière non appropriée". Et de rejeter la responsabilité sur les médias qui ont évoqué l'incident de manière "incorrecte". La passagère aurait été changée de place "à sa demande" et toutes les procédures auraient été suivies à la lettre.

"Puisque la sécurité de l'appareil n'était pas en jeu, il n'a pas été question de faire descendre l'un des passagers. Ni le capitaine, ni la sécurité de l'aéroport de Barcelone n'ont été informés de l'incident entre les deux passagers parce que, selon le personnel de cabine, la querelle avait été désamorcée", précise-t-on encore du côté de Ryanair.