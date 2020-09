Alors, rentrée chaotique sur les routes ? "Non, le bilan est bon, ça roule"

Outre le nombre de véhicules en diminution, les déplacements sont aussi plus étalés dans le temps. L’heure de pointe du matin est plus tardive, moins dense et un plus longue. L’heure de pointe du soir, elle, est encore plus lissée.

A Bruxelles, la semaine du 7 septembre, la deuxième semaine de la rentrée, derniers chiffres disponibles, il y a une diminution de -8% du nombre de voiture sur les gros axes et dans les tunnels (lieux de comptage de Bruxelles Mobilité). Les chiffres fournis par l’opérateur GPS Coyote (uniquement sur base de ses utilisateurs mais considérés comme un indicateur fiable par Bruxelles Mobilité) pour l’ensemble de la Région Bruxelloise font état d’une diminution du trafic voiture de -10 à -7% en fonction des rues et des moments de la journée. Moins de voitures donc, mais pas de chute spectaculaire par rapport à il y a un an.

Bilan positif

Le bilan mobilité de la rentrée à Bruxelles est bon pour Louis Duvigneaud, administrateur délégué de Stratec, un bureau d’experts en mobilité. "On n’a pas vu de catastrophe au niveau de la congestion. C’est dû à deux phénomènes. D’abord, il y a moins de monde à cause du télétravail et de la diminution des activités loisirs, Horeca,… D’un autre côté, on a un report modal qui se fait vers les modes de transport où la distanciation sociale est plus facile. Les transports en commun en souffrent le plus. Le mode de transport qui en profite le plus, c’est le vélo. La voiture se trouve entre les deux avec des pertes et des gains".

La légère diminution de la voiture cache, en fait, de gros changements d’habitudes. Il y a une forte diminution du nombre d’automobilistes (télétravail,…) mais presque compensée par d’anciens voyageurs en transports en commun qui ont repris leur voiture.

Pas très loin de la congestion

Voilà donc pour l’état des lieux aujourd’hui. "Attention, prévient quand même Louis Duvigneaud. On n’est pas au niveau de congestion automobile de la rentrée dernière, mais les chiffres montrent qu’on s’en rapproche doucement. Les jours et les semaines qui viennent vont être déterminants avec le retour des étudiants dans le supérieur et le retour de l’hiver qui vont jouer sur l’attrait du vélo avec des abandons potentiels. Dans ce cas, si les transports en commun ne rejouent pas leur rôle, on pourrait avoir, à nouveau, des problèmes de congestion du réseau routier".

Trafic en diminution partout

Ailleurs dans le pays aussi, le trafic diminue. En attestent les chiffres de Coyote. Sur les deux premières semaines de septembre en comparaison avec la même période en 2019, il y a eu en Belgique -8,5% de voiture en moins sur les routes. En conséquence un même trajet est, en moyenne, 14% plus rapide à parcourir que l’année passée. Les temps de parcours ont diminué.

Bruxelles, Wallonie, mobilité à deux vitesses

Malgré cette diminution globale du trafic, en Wallonie, très peu de nouveaux aménagements de mobilité ont été mis en œuvre. Les initiatives prises dans certaines communes ont, en général, consisté à instaurer des zones 20 km/h ou 30 km/h dans le centre mais très peu de coronapistes. Il y a bien eu une pite cyclable à Mons mais elle a été effacée rapidement. Des annonces à Liège mais aucun aménagement pour l’instant. "La plupart des communes n’ont rien fait déplore Luc Goffinet responsable de la branche wallonne de l’association cycliste Gracq. "C’est vrai que Bruxelles a fait fort avec ses pistes spéciales covid, abonde l’expert mobilité Louis Duvigneaud. Les mesures prises en Wallonie ne sont clairement pas du même niveau".