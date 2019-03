AlloProf: l'aide aux devoirs par téléphone qui cartonne sur le web

Pour comprendre comment cela fonctionne, nous sommes rendus dans l’un des trois centres d’appel d’Alloprof, celui situé à Montréal. La salle ressemble à un call-center traditionnel. Des femmes et des hommes sont assis, très concentrés, devant des écrans d’ordinateurs et le téléphone sonne de manière quasi incessante. La particularité, c’est qu’il s’agit d’enseignants qui travaillent d’habitude dans une salle de classe, face à des élèves en chair et en os.

Les devoirs, c’est parfois un vrai calvaire pour les élèves et leurs parents. Au Québec , un programme unique d’aide aux devoirs existe depuis vingt-trois ans. Il s’appelle Alloprof et permet aux élèves de primaire et de secondaire d’appeler gratuitement un enseignant qualifié à l’heure des devoirs, entre 17h et 20h. La Fédération Wallonie-Bruxelles réfléchit à l’adapter en Belgique.

Très concrètement, si un élève a une question, il n’a qu’à composer le numéro de téléphone d’Alloprof. En quelques minutes, il est mis en communication avec un enseignant qualifié dans la matière concernée. L’appel est gratuit et l’enseignant reste au bout du fil le temps qu’il faut pour que l’élève comprenne et puisse avancer dans ses devoirs. L’idée n’est jamais de lui donner la réponse mais bien de l’aider à la trouver lui-même. " On tient vraiment à développer leur autonomie ", explique Catherine Bilodeau, professeure de mathématiques. " Je leur donne des indices, des exemples, des ressources mais sans leur donner la démarche au complet ", ajoute-t-elle.

Alloprof a été lancé en 1996 dans l’objectif d’offrir de l’aide aux devoirs à tous les jeunes Québécois. " A l’origine, le but était d’aider à combattre le décrochage scolaire qui était très important au Québec " explique Marc-Antoine Tanguay, le porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof, " et c’est resté un outil très populaire pour aider plus largement la réussite des élèves, faire en sorte qu’ils n’accumulent pas de retard et qu’ils soient toujours prêts. "

" La philosophie d’Alloprof est d’aider tous les élèves au Québec qui peuvent rencontrer des difficultés. Le moyen technologique qui était à notre disposition au milieu des années 90, c’était le téléphone et on a toujours suivi l’évolution des technologies pour pouvoir augmenter l’amplitude de notre aide et rejoindre d’avantage d’élèves. Pour les toucher, il faut qu’ils puissent nous contacter via les technologies qu’ils affectionnent le plus, et aujourd’hui cela passe clairement par le SMS ", indique Marc-Antoine Tanguay.

Marc-Antoine Tanguay ajoute : " Il ne faut pas croire que les élèves sont paresseux. Au contraire, l’élève qui communique avec Alloprof est en train de s’engager, il se dit " j’ai une difficulté, je suis prêt à l’accepter et je me donne les moyens de la surmonter en allant sur un site qui va me donner de l’info ou en communiquant avec un enseignant ". Quand les élèves viennent volontairement, ça les met dans de meilleures dispositions pour apprendre ".

Nous rencontrons Carine chez elle à l’heure des devoirs. A 16 ans, elle est en dernière année de secondaire et quand elle bloque vraiment sur un exercice, elle contacte un professeur d’Alloprof par SMS. " Je suis quelqu’un qui préfère écrire plutôt que parler au téléphone, je me sens vraiment plus à l’aise par SMS. Parfois j’ai peur de ne pas savoir bien m’exprimer quand je parle à l’enseignant, alors le SMS, ça me rend plus à l’aise et je pense que c’est la même chose pour beaucoup de jeunes de mon âge ", explique la jeune femme.

Mais peut-on vraiment faire de l’aide aux devoirs par SMS ? Est-ce efficace ? " Je vais peut-être vous surprendre mais l’aide par SMS est particulièrement populaire en sciences " explique le porte-parole. " Par SMS, c’est très facile d’envoyer un lien vers une vidéo par exemple, ou vers un exercice et ce qui est intéressant par message, c’est que la conversation est enregistrée dans le téléphone du jeune donc s’il n’est pas sûr d’avoir bien saisi, il peut retourner voir les messages de l’enseignant ".

Qui finance ce service ?

On l’a dit, les élèves ne paient rien pour utiliser Alloprof. Mais les enseignants et l’équipe administrative sont bel et bien rémunérés. Le coût annuel de ce service est d’1,3 million d’euros par an. " Le financement nous vient notamment du Ministère de l’Éducation du Québec qui est notre principal partenaire mais nous avons un modèle hybride, nous sommes aussi financés par des fondations, des entreprises privées qui a travers leurs missions philanthropiques nous aident à développer nos missions ", précise Marc-Antoine Tanguay.



Alloprof doit régulièrement rendre des comptes et démontrer la pertinence de ses services. Comment savoir si Alloprof porte ses fruits ? S’il contribue effectivement à la réussite et à la persévérance scolaire? Certains chiffres permettent de comprendre l’ampleur de la fréquentation. Depuis ses débuts, Alloprof a aidé les élèves 100 millions de fois, et 22 millions de fois rien que l’an dernier. On estime que 45% des élèves québécois utilisent cette ressource, ce qui constitue environ 400.000 élèves de primaire et de secondaire.