Allergies : l'ambroisie, une plante au pollen très nocif, s'installe peu à peu en Belgique

Une plante nocive et coriace

De l’ambroisie, on en trouve des petites parcelles en Belgique, souvent près de terrains agricoles, ou de poulaillers. C’est le cas en plein milieu du Parc Josaphat, à Schaerbeek. Juste en face d’un enclos dédié aux poules, de l’autre côté du sentier, quelques mètres carrés d’ambroisie se dressent sans susciter d’inquiétude. "Ça, c’est une toute petite parcelle", rassure Arnaud Monty, chargé de cours au "Gembloux Agro-Bio Tech", à l’université de Liège. "Ce n’est rien comparé à ce que l’on trouve en France. Là-bas, il y a des champs entiers ravagés par l’ambroisie. Et son pollen est très allergisant, qui provoque des conjonctivites, de l’asthme, de l’urticaire… ", ajoute-t-il.

L’ambroisie est une plante américaine, introduite par erreur via les semences agricoles et la nourriture pour oiseaux. "Cette espèce s’est installée plutôt dans le sud de l’Europe, mais on voit qu’elle est en train de remonter vers le nord", explique Arnaud Monty. "Ici par exemple au parc, on est en face d’un poulailler, donc il est possible que les graines des poules soient contaminées et que via l’eau de pluie qui ruisselle, les graines se soient développées en contrebas du sentier".

Des graines très coriaces, puisqu’elles peuvent survivre pendant 50 ans. "C’est pour ça qu’il est important d’arracher l’ambroisie dès qu’on la localise. Sinon, elle peut très vite se propager et perdurer dans le temps".