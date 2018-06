Allergies et espèces nuisibles: le réchauffement climatique est une réelle menace pour notre santé

Les changements climatiques et particulièrement le réchauffement de la planète va engendrer de profondes modifications dans nos écosystèmes. Et certains de ces changements sont déjà mesurables dans nos contrées. Apparitions de certaines espèces animales porteuses de maladies venues du Sud ou de l’Est et augmentation et renforcement des allergies et de l’asthme, sont les conséquences les plus spectaculaires de ces changements sur notre santé.

Sus aux tiques

Un des effets que chacun peut voir très concrètement, c’est la multiplication des tiques en période chaleur. Les agriculteurs ou les joggeurs en sont les premières victimes. Les premiers parce que les tiques sont naturellement attirées par le bétail. Les seconds parce qu’en courant dans les bois, les joggeurs sont des cibles faciles pour ces araignées (les tiques ne sont pas des insectes) qui se laissent tomber à leur passage. Or certaines de ces tiques sont porteuses de la maladie de Lyme. Sophie Van Wambeke est géographe à l’UCLouvain.

Et depuis deux ans, avec son équipe, elle hante les sous-bois à la recherche de tiques, moustiques et autres insectes porteurs de maladies. Qu’elle capture grâce à un drap blanc, qu’elle laisse traîner sur les fougères ou les hautes herbes. Une technique simple mais efficace car sa récolte est toujours abondante.

Un environnement plus favorable

" Il est clair que les hivers doux et les coups de chaleurs que nous connaissons depuis plusieurs années favorisent le développement de ces espèces. Notre climat connaît des variations de températures plus importantes et cela permet à des espèces comme les tiques de migrer beaucoup plus qu’avant des pays de l’Est vers nos contrées ".

Ce que Sophie Van Wambeke étudie, c’est l’effet du réchauffement sur l’environnement et les conditions de vie qui favorisent la prolifération de ces porteurs de cette maladie dont on commence à mesurer les effets très négatifs sur la santé.

Et si aujourd’hui, on ne dispose pas encore de statistiques suffisantes pour mesurer l’expansion de ces espèces, de nombreux indices indiquent que cette expansion est bien réelle. Et qui dit prolifération, dit augmentation des risques pour la santé.

Des espèces menaçantes

A l’Umons, le professeur Rasmont s’est lui aussi penché sur la question. Difficile de dire s’il y a plus de tiques qu’avant car on commence seulement à en comptabiliser sérieusement la population. Mais on a l’impression effectivement qu’il y en a davantage. Mais surtout on découvre qu’elles sont les vecteurs de toutes une série de maladies graves et pas seulement de la maladie de Lyme. On pense aussi bien sûr au moustique-tigre qui est en train de se répandre partout dans le monde. Il est porteur de maladies comme la dengue ou le chikungunia. Et puis il y a les anophèles ; sorte de moustique qui transporte le virus de la malaria et qui prolifère à nouveau chez nous. Le monde scientifique commence à appréhender l’ampleur du phénomène et l’intègre dans ses recherches. Mais c’est clair qu’on va au-devant de graves problèmes de santé publique

Augmentation du nombre de malades, apparition de maladies exotiques, autant de menaces pour la santé dans un futur désormais très proche. La menace n’en est d’ailleurs même plus une pour un autre type de pathologie: les allergies. Le Dr Dewanze, allergologue à la clinique Saint Luc de Bouge, est aux premières loges pour constater les effets des changements climatiques sur sa patientèle

Les allergies sont les plus impactées par le réchauffement

"Les grosses variations de température et d’atmosphère que l’on peut avoir d’un jour à l’autre provoquent des orages et du vent et dispersent ces pollens de manière plus importante. Les hivers doux allongent la période de pollinisation qui vont désormais de la mi-janvier jusqu’à la fin juin. Les personnes allergiques ont des crises plus fortes et surtout beaucoup plus longues. C’est très handicapant. Autre constatation, il y a de plus en plus de personnes allergiques. Dans les années 60, on comptait au sein de la population belge entre 2.5 et 5 % d’allergiques, aujourd’hui on est aux environs de 30 %. Le réchauffement climatique n‘est pas la seule cause de ces augmentations, on parle aussi d’un excès d’hygiène qui affaiblit les défenses de l’organisme, mais il est clairement un facteur déterminant dans ce phénomène ".

Face à ces nouveaux dangers, les pouvoirs publics sont plutôt démunis. De nombreuses recherches sont pourtant en cours pour mesurer les risques liés à l’apparition de nouvelles espèces porteuses de maladies, des études se multiplient sur les allergies que l’on tente de mieux comprendre mais devant la rapidité des changements et leur ampleur que l’on ne mesure pas encore complètement, les craintes sont réelles. Et la pire d’entre elle, c’est que ces phénomènes seraient irréversibles.