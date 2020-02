Aller au ski en voiture électrique? Pas très concluant…

Du coup, on peut s’attendre à voir quelques-uns de ces véhicules "kilowattés" être utilisés pour se rendre en vacances au ski dans les jours qui viennent. Mais est-ce une bonne idée de tenter de rejoindre les pentes alpestres avec ce genre d’engin ? Nous avons fait le test. 860 kilomètres de trajet. Direction Saint-Nicolas-la-Chapelle et les pistes françaises de l’Espace Diamant en Savoie, au départ de Bruxelles.

La voiture entièrement électrique reste aujourd’hui un secteur de niche sur les routes belges , à peine 1,6% du marché. Mais elle grandit. En 2019, on a ainsi immatriculé 8.800 voitures neuves 100% électrique. C’est plus du double par rapport aux 3.700 immatriculées l’année précédente.

Et pour nous y rendre, nous prenons un modèle de la marque la plus connue actuellement en matière de véhicule électrique. Celle qui se vante "de vous permettre de voyager où vous le souhaitez, sans limites, grâce à un réseau de superchargeurs en rapide expansion, situés sur des routes très fréquentées".

Nous prenons la route vers 9h du matin. Tout se passe sans encombre jusqu’au premier arrêt recharge prévu juste au-dessus de Metz, en France, après 2h40 de conduite non-stop. Les chargeurs sont très bien situés, sur un grand parking, tout proche de la sortie d’autoroute et juste à côté d’un grand supermarché et de restaurants. Nous en profitons pour manger durant le temps de recharge prévu, soit 35 minutes.

ETAPE 2 : le côté glauque

Ces chargeurs justement, nous les atteignons environ 2h plus tard. Et c’est l’un des gros points noirs du trajet. Ils sont en fait installés assez loin de l’autoroute (comptez une dizaine de kilomètres depuis la sortie, il faut aussi traverser la zone de péage de sortie). Mais surtout, " l’espace Val de Meuse " dénote par… sa tristesse. Une simple surface bétonnée au milieu des champs.

Au bout, un petit préfabriqué contient tout de même deux toilettes, une fontaine à eau et une machine à café payante. Pas des plus glamours, ni de quoi donner un sentiment complet de sécurité à ceux qui voyageraient seuls au volant et devraient recharger le soir lorsqu’il fait noir.

Heureusement pour nous, il est 14h30 lorsqu’on s’y arrête et il fait clair, mais pluvieux. Autre mauvaise nouvelle, c’est ici que nous sommes censés charger le plus longtemps sur le trajet, soit 50 minutes. Vu la configuration des lieux, nous décidons d’écourter un peu la pause et optons pour une recharge un peu plus longue lors du dernier stop prévu.

Les deux passagers d’un autre véhicule, contraints également de charger à cet endroit, partagent visiblement notre point de vue et décident eux aussi d’abréger leur séjour à cet endroit.

Dans notre cas, nous levons l’encre après 30 minutes de réalimentation électrique. Il est 15h. Et au bout de dix minutes de petites Nationales, nous franchissons à nouveau les barrières des péages pour retrouver l’autoroute.