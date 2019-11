Allemagne: prendre des photos sous les jupes des femmes bientôt plus durement sanctionné

Espagne : un homme interpellé pour avoir filmé sous les jupes des filles - JT 13h - 22/08/2019 Une interpellation en flagrant délit de voyeurisme dans le métro de Madrid. Un quinquagénaire pratiquait l'up-skirting. En clair, il filmait sans autorisation sous les jupes et les robes des femmes. Et le tout était posté sur des sites pornographiques. Cette pratique est malheureusement de plus en plus répandue.