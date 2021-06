Allemagne: naturalisation facilitée pour les descendants de victimes du nazisme

Le parlement allemand a approuvé vendredi une loi facilitant l'obtention de la nationalité allemande par les descendants de victimes du nazisme qui avaient dû fuir le pays en raison des persécutions du régime d'Adolf Hitler.

Parallèlement à cette mesure "symbolique", la loi sur la citoyenneté a également été modifiée pour interdire l'accès à la nationalité à toute personne reconnue coupable d'un acte antisémite ou raciste.

Alors que l'Allemagne autorise depuis longtemps les descendants de juifs persécutés à réclamer la citoyenneté allemande, des lacunes juridiques empêchaient que de nombreux candidats se voient délivrer le fameux sésame avant un changement de règle désormais inscrit dans la loi.

Certains s'étaient vus refuser la nationalité allemande parce que leurs ancêtres avaient fui l'Allemagne et pris une autre nationalité avant que leur citoyenneté d'origine ne soit officiellement révoquée, tandis que d'autres demandes ont été rejetées parce que les personnes étaient nées d'une mère allemande et d'un père non allemand avant le 1er avril 1953.

La procédure est désormais simplifiée. Contrairement aux processus habituels, les demandeurs n'auront pas à prouver qu'ils disposent de suffisamment de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins.

Formellement, les impétrants doivent présenter la preuve que leurs ancêtres ont été persécutés en Allemagne entre 1933 et 1945 ou qu'ils appartenaient à un groupe persécuté, notamment les Juifs et les Roms, ainsi que les dissidents politiques et les malades mentaux.

Le Conseil central des Juifs d'Allemagne, qui a longtemps fait campagne pour un droit statutaire, a qualifié la mesure d'assouplissement des droits de citoyenneté de "longtemps attendue".