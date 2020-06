Allemagne : des signes de réveil observés dans un ancien volcan de l'Eifel, près de la Belgique

L'Eifel est une région vallonnée située dans l'ouest de l'Allemagne, au sud de la ville de Cologne, à proximité des frontières avec la Belgique et le Luxembourg. Certaines de ces collines sont d'anciens volcans en sommeil depuis des milliers d'années. Selon le Geophysical Journal International, des chercheurs ont récemment observé des indices d'activité volcanique. L'Eifel serait en train de s'élever d'un millimètre par an.

La plus récente éruption dans l'Eifel s'est produite il y a plus de 11.000 ans. Mais des géologues ont pu observer des dégagements de fumées et des mini-séismes sous le lac de Laach, qui est dans un cratère volcanique, dans la commune de Glees.

Corné Kreemer, un des auteurs de l'étude, fait remarquer dans Newsweek que, dans le nord-ouest de l'Europe, "aucune région ne présente un tel niveau d'élévation verticale". Un réseau de plusieurs milliers de stations GPS mesure les mouvements de terrain à travers toute l'Europe. Cela a permis de déterminer une zone où l'élévation était beaucoup plus rapide, et ou cela s'accompagnait d'une extension verticale. Le centre de cette zone est dans le massif de l'Eifel, et elle couvre le sud des Pays-Bas, l'est de la Belgique et le Luxembourg.