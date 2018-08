Allemagne: d'importants feux de forêt entraînent l'évacuation de 540 personnes

540 personnes ont dû être évacuées au sud-ouest de Berlin, en Allemagne, en raison d'importants feux de forêt, ont indiqué les autorités jeudi soir. Environ 300 pompiers sont mobilisés pour combattre les flammes.

Les incendies s'étendent sur une surface équivalente à 400 terrains de football. Les habitants des villages de Frohnsdorf, Klausdorf et Tiefenbrunnen ont été amenés en sécurité. Une salle communale a été mise à leur disposition, même si la plupart ont été logés par des connaissances. Selon les premiers éléments, l'incendie aurait été déclenché à plusieurs endroits et s'est étendu sur 300 hectares de forêt. Deux hélicoptères de l'armée et de la police ont été mobilisés. La tâche des pompiers est ardue, car d'anciennes munitions se trouvent dans les bois, ce qui a déjà généré des explosions.