Allaiter en public, c'est autorisé mais ce n'est pas toujours accepté

L’affaire a fait du bruit. Même la ministre française déléguée auprès du Ministre de l’intérieur, en charge de la citoyenneté, a réagi. Dans un tweet, Marlène Schiappa écrit : " Cher DisneylandParis, allaiter un bébé n’est pas un délit. Que vous ayez des salles dédiées, c’est bien, mais on ne décide pas où et quand un bébé va avoir faim. "

La scène se passe hier dans un magasin du quartier de l’avenue Louise à Bruxelles. Ce sont les soldes. Il y a du monde et un bébé se met à hurler. Sans hésiter le moins du monde, sa maman s’installe sur un canapé et se met à l’allaiter. Sans le moindre problème.

Mais ce n’est pas toujours le cas. En novembre 2019, à Bruges, une jeune femme allaitant son bébé dans sa voiture se fait apostropher par un policier. Il lui demande de " ne pas faire ça ici " car elle se trouve dans l’espace public et que son geste relève de l’atteinte à la pudeur.

Et pourtant, aucune disposition légale n’interdit l’allaitement dans un lieu public. Allaiter est donc autorisé, que ce soit sur une terrasse de café, dans un restaurant, dans un parc, dans un centre commercial, comme on peut le lire sur le site du SPF santé publique.

Mais visiblement, cela n’est pas suffisant. Et fin 2019, dix députés Ecolo ont déposé une proposition de loi à la Chambre. Elle visait à interdire toute discrimination liée à l’allaitement. Dans cette proposition, on peut lire que les femmes qui allaitent en public sont " parfois victimes de discrimination et de comportement indésirables. ". En 2020, cette proposition a été intégrée sous forme d'amendement dans la loi pour lutter contre la discrimination entre hommes et femmes et met sur le même pied la maternité et l'accouchement et l'allaitement : " toute discrimination ou comportement indésirable lié à l'allaitement sera considéré comme une infraction." La députée fédérale Ecolo, Séverine de Laveleye, a participé à la rédaction de cet amendement : " nous recevions des échos du terrain nous disant que beaucoup de femmes se faisaient harceler car elles allaitaient en public. Ne pas pouvoir donner le sein en public, c'est comme une injonction faite aux femmes de rester chez elles. Et cela peut faire chuter le taux de femmes allaitant après les premières semaines."

Sylvianne Wauters est conseillère sage-femme auprès de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. Elle trouve regrettable qu'il faille en arriver à une loi et des sanctions, alors qu'il s'agit de répondre à un besoin du bébé. D'autant que l'allaitement est préconisé par tous les spécialistes. Elle plaide pour des campagnes de communication sur l'allaitement, qui ne s'adresseraient pas qu'aux mères mais à un public plus large et qui permettraient de casser certains codes. Elle estime aussi qu'il existe encore trop peu de pièces dans l'espace public dédiées à l'allaitement.

Pour aider les femmes qui souhaitent allaiter là où bon leur semble, une association, breastfriends.brussels, recense tous les lieux publics à Bruxelles où les femmes allaitantes sont les bienvenues. Des centres commerciaux ont aménagé des salles d’allaitement, c’est le cas, par exemple, de L’Esplanade à Louvain-la-Neuve. Nous avons contacté le Woluwé shopping Center où l’on nous a expliqué que les mères choisissaient l’endroit où elles souhaitaient allaiter leur enfant. Si elles souhaitent le faire au calme, un espace de repos est à leur disposition. Même attitude du côté de Walibi.

Même si peu de femmes ont vécu des expériences telles que celles de ces mamans à Bordeaux ou à Disneyland, beaucoup de mères n'osent pas allaiter en public, par peur de regard des autres.