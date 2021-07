"All nipples are free !" : à Berlin, des femmes manifestent pour le droit de se déplacer seins nus

Des dizaines de femmes ont manifesté seins nus à Berlin samedi pour revendiquer leur droit à se déplacer la poitrine dénudée ailleurs que dans les zones spécialement désignées à cet effet.

Réaction à une expulsion d’un parc pour avoir bronzé seins nus

La manifestation faisait suite à l’expulsion d’un parc berlinois d’une femme qui prenait un bain de soleil les seins nus. Des agents de sécurité du parc lui avaient demandé de se rhabiller, sous peine de devoir quitter le parc. La police a été appelée sur les lieux à la suite du refus de la femme et l’affaire a suscité la polémique, notamment sur les réseaux sociaux.

►►► Cachez ces seins que l’on ne saurait voir

Un mouvement de défense du principe d’égalité femmes-hommes a été lancé par la suite, luttant pour la garantie des mêmes droits en matière de déplacements le torse dénudé et plaidant pour la fin de la sexualisation et la normalisation des seins.

Les pancartes affichées arboraient des slogans tels que "Boobs have no gender" (les seins n’ont pas de genre) et "My body, my choice" (Mon corps, mon choix). Des hommes ont également pris part à la manifestation.

Le mouvement entend organiser une autre manifestation le 14 juillet à Kiel, au nord d’Hambourg.