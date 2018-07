Alex Ramirès parodie "La Petite Sirène" de Disney

Cette vidéo a fait le tour de la toile. L'auteur est Alex Ramirès, un humoriste français qui s'est lancé le pari de réaliser une vidéo low cost par semaine pendant tout l'été.

Le but est simple: imiter les scènes des dessins animés célèbres de Disney, sans budget et avec humour. Les effets spéciaux sont réalisés avec peu de moyens, les costumes sont fait avec ce qu'il a sous la main... Alex Ramirès veut faire rire simplement. Et la recette fonctionne.

En février, il nous avait déjà proposé sa parodie de "Libérée, délivrée".