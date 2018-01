Après l’épisode hivernal de ce matin, notre attention est portée sur une dépression de tempête baptisée "Friederike" par les Allemands et que les français appellent "David". Elle se creuse à l’est des îles britanniques et traversera les Pays-Bas pour ensuite atteindre l’Allemagne. Circulant au nord de notre territoire, elle nous apportera de fortes rafales de vent et pilotera une perturbation pluvieuse qui traversera la Belgique la nuit prochaine et demain matin.

Le vent se renforcera progressivement la nuit prochaine avec l'arrivée de cette perturbation pluvieuse. Temporairement, quelques flocons pourraient également tomber sur les hauteurs avant que la pluie ne prenne le relais. C'est de l'air plus doux qui sera "aspiré" au passage de la tempête. Les températures du matin (6°C à 10°C) seront plus importantes que celles de l'après-midi (5°C à 8°C). En fin de nuit et en matinée, les rafales de vent proches de 100 km/h sont prévues du littoral à la Campine et proches de 90km/h plus au sud. L'Institut royal météorologique a d'ailleurs émis une alerte orange sur toutes les provinces frontalières avec les Pays-Bas et l'Allemagne et jaune sur toutes les autres régions.

Le calme après la tempête Alerte vent : des rafales proches des 100 km/h cette nuit et ce jeudi matin - © Tous droits réservés Alors que la tempête se dirige vers l’Europe de l’Est, l’après-midi, la perturbation pluvieuse quitte notre pays par la Gaume. A l’arrière, quelques averses peu fréquentes. Le vent restera sensible mais les rafales seront moins intenses qu’en matinée : 55km/h en bord de mer, 60 km/h au centre et 70 km/h sur les régions les plus à l’est.