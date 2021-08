Alerte orange sur plusieurs régions du pays : rafales de vent, averses intenses et orages sont attendus ce samedi

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques demande toutefois une "vigilance particulière" dans les zones sinistrées lors des dernières inondations, "en particulier si le réseau d’égouts est défaillant". "Il convient donc de rester prudent le long des cours d’eau où une montée soudaine et très rapide du débit pourrait être observée."

Comme le précise la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques, il est impossible de prévoir la localisation et la temporalité précise de ces pluies. "Localement, des dégâts des eaux par ruissellement, saturation du réseau d’égouttage voire débordement de petits cours d’eau pourraient être observés." "Si elles se confirment, ces précipitations ne devraient cependant pas être suffisantes pour avoir un impact sur les cours d’eau plus importants."

Les maxima seront compris entre 17 °C en Hautes-Fagnes, 20 °C au littoral et 21 à 22 °C dans le centre.

En soirée, les averses orageuses concerneront encore le centre et l’est de la Belgique mais elles s’évacueront progressivement vers l’Allemagne, laissant la place à un temps plus sec et des éclaircies durant la nuit.

Le temps restera frais et variable dimanche, avec des averses. Il faudra probablement attendre mercredi pour voir le retour d’un généreux soleil.

Dérèglement climatique

Après les inondations dévastatrices de juillet, en Belgique et en Europe, le climat de cet été 2021 ne laisse décidément aucun répit.

Comme l'explique Pascal Mormal, météorologiste à l'IRM, "On remarque ces dernières décennies une hausse des précipitations intenses, c'est-à-dire des précipitations qui dépassent le seuil des 20 litres par m2."

Or, l'atmosphère est de plus en plus chaude, on constate d'ailleurs une hausse des températures de 2 degrés en Belgique depuis 1850. Et cela a une incidence sur la pluie et les orages.

"Il faut savoir qu'une atmosphère plus chaude peut contenir d'avantages de vapeur d'eau et donc quand cette vapeur d'eau va arriver à saturation, elle va donner des précipitations plus importantes et plus intenses", confirme-t-il.

"Et donc si on prend une hausse des températures de deux degrés, on peut donc imaginer à ce moment là que la hausse des précipitations peut atteinte 12%, et ce sont malheureusement plutôt des précipitations qui vont se produire pendant des épisodes orageux, donc des pluies assez intenses qui vont malheureusement souvent provoquer des inondations."