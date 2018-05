Alerte orange: orages intenses et inondations

Ce mardi après-midi, les cumulus ont bourgeonné et se sont développés de plus en plus pour finalement éclater en averses orageuses à partir du sud-est du pays. Sous ces orages, un risque de grêle et de rafales de vent est à craindre. Sous un vent faible à modéré s’orientant au secteur nord-ouest, puis nord (car la dépression glissera vers l’Allemagne), les maxima atteignent 18 degrés à la mer, 19 à 20 degrés en Ardenne et 22 à 24 degrés partout ailleurs. Par contre, au littoral, on évite les ondées et on conserve un temps sec et bien ensoleillé. Ces orages ont touché notamment la ville de Tilff, où certaines rues sont inondées.

Ce soir, malgré la baisse des températures, le temps restera instable car une dépression restera juste à l’est du territoire. Il faudra donc composer avec des averses orageuses qui insisteront en première partie de nuit, puis encore quelques averses résiduelles en seconde partie de nuit. Le risque de grêle et de bourrasques persistera sous les orages. Sous un vent faible de nord/nord-ouest, le mercure descendra entre 10 et 14 degrés.

Une météo agitée jusqu'à jeudi

La météo de mercredi sera similaire à celle de ce mardi : une ambiance orageuse et lourde. Quelques gouttes de pluie sont attendues le matin et des averses orageuses l’après-midi. Le littoral et la campine resteront à l'écart de cette perturbation avec quelques éclaircies. Les températures sont stationnaires entre 19 et 24 degrés, toujours légèrement au dessus des normales saisonnières.

Jeudi, même chanson et, à partir de vendredi, hausse des champs de pression et retour de belles éclaircies. On devrait terminer la semaine en beauté avec du beau temps et de la chaleur pour ce week-end, jusqu’à 29 degrés samedi et dimanche. Pour oublier ce temps grisâtre, pensez déjà au week-end ensoleillé et ça ira mieux !