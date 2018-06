Alerte orange: les communes se préparent en cas de violents orages

Le pays est en alerte orageuse élevée. En effet, de nombreux orages remontent actuellement de la France vers nos régions. Cette journée sera donc très chahutée. Coups de tonnerre, rafales de vent et importants cumuls de pluie sont à craindre. Il ne serait pas étonnant d'arriver jusqu'à 30 voire 50 litres d'eau par m² localement.

On n'attend pas de changement en fin de journée. Les lignes orageuses intenses se déplaceront d'ouest en est. Les températures seront de l'ordre de 20° en bord de mer, 22 à 23° sur l'ouest et l'Ardenne, 25° sur Bruxelles et 27° sur la Campine et la région anversoise.

Ce soir et cette nuit, le risque orageux est maintenu, les cellules les plus violentes seront observées sur l'est essentiellement. Les minima atteindront 14 à 16°. Les prévisionnistes annoncent des pluies intenses, de la grêle, et des vents forts.