Alerte aux orages maintenue ce mercredi: suivez leur évolution en temps réel

Après les orages localement violents de mardi soir, le ciel reste couvert ce matin et l'on note déjà pas mal d'averses sur la moitié nord du pays. Localement, l'humidité laisse des nuages bas qui réduisent la visibilité. Dans un premier temps, nous resterons entre périodes de temps sec et averses. Pour l'après-midi, l'instabilité orageuse se reforme et l'on craint à nouveau des orages par endroit violents. Potentiellement, cela pourrait être aussi fort qu'hier soir avec à la clé de la grêle ou des rafales de vent. Le vent sera faible à modéré d'est à nord-est avec des rafales pendant un orage. A priori, mais sans plus de certitude, l'ouest du pays serait plus menacé. Il fera lourd, on attend des maxima, même sans soleil, de 19 à 24 voire 25°. La nuit prochaine comme la précédente, les orages se transformeront par endroit en simples averses, il y aura aussi des régions au sec, mais difficile d'être plus précis. Les minima redescendront entre 9 à 13°.

Orages jeudi, soleil et chaleur vendredi Retour en force du soleil vendredi - © RTBF KEYWALL Jeudi, la situation sera assez semblable à aujourd'hui, à savoir un ciel chargé avec des averses le matin et à nouveau des orages potentiellement violents, voire même un peu plus qu'aujourd'hui. Les températures seront identiques à aujourd'hui à un degré près. L'amélioration sera spectaculaire vendredi avec le retour du soleil et d'un temps sec. Les maxima vont décoller entre 23 et 26 à 27°, on garde le soleil et on ajoute un degré supplémentaire samedi et dimanche. On risque de reparler d'orages dès lundi après-midi.

Indice électricité : il restera très moyen à mauvais. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

Suivre l'évolution des orages en temps réel Voici la carte des impacts de foudre des dernières 24 heures - © lightningmaps.org Mercredi, on a dénombré pas moins de 21.000 impacts de foudre sur le pays. des orages aussi localisés que violents. Ils sont concentrés sur des zones très petites et donc provoquent des cumuls de pluie et de grêle importants. Envie de savoir si vous êtes sous la menace imminente d'un orage ? C'est maintenant possible sur certains sites internet. Suivez les orages en temps réel