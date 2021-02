Aldi retire de la vente du saucisson en tranches de la marque Délifin

Aldi a décidé, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente du saucisson fin en tranches de la marque Délifin en raison de la présence de salmonelle dans le produit, a annoncé le groupe jeudi dans un communiqué.

Le rappel concerne les emballages de 150 grammes qui ont une date de péremption comprise entre le 14 et le 21 mars 2021.

Aldi demande de ne pas consommer ces produits et de bien vouloir les ramener au point de vente, où ils seront remboursés.

Les symptômes possibles d’une intoxication causée par la salmonelle sont les suivants : fièvre, crampes abdominales et diarrhée. Ils apparaissent dans un délai de 12 à 48 heures après la consommation de l’aliment contaminé. Le risque est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Pour toute information complémentaire, les clients peuvent prendre contact avec Aldi via l’adresse serviceclients@aldi.be.