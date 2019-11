Alcool: le MR propose la tolérance zéro pour les jeunes conducteurs, comme dans les pays voisins

Actuellement en Belgique la limite en matière d’alcool au volant est la même pour tous : 0,5 g/l. Cependant, la législation actuelle punit déjà plus sévèrement les conducteurs débutants (qui ont obtenu leur permis depuis moins de deux ans : NDLR) puisque dans le cas d’un dépassement de la limite de 0,5 g/l, la sanction encourue est la déchéance du droit de conduire. Cette personne devra repasser son examen théorique et pratique. Un conducteur chevronné quant à lui, devra s’acquitter d’une perception immédiate de 174 €.

VIAS est favorable

L’institut VIAS (anciennement l’IBSR, l’Institut Belge pour la Sécurité Routière : ndlr) est favorable à cette proposition de loi en matière d’alcool. Il y aurait même urgence pour Benoît Godart, son porte-parole qui nous explique pourquoi : "Tout simplement parce que les compétences les moins développées chez les conducteurs novices, la perception des risques, l’anticipation des dangers ou encore la réaction à des situations d’urgences sont aussi celles qui sont le plus affectées par l’alcool. Et donc, c’est tout à fait logique d’avoir une alcoolémie diminuée pour les conducteurs novices".

Et les jeunes, qu’en pensent-ils ?

Chez les principaux concernés, les jeunes, la mesure est accueillie de manière contrastée. Nous en avons interrogé à la sortie du centre de permis de conduire de Schaerbeek. Une première jeune fille nous dit : "Moi, je trouve que c’est bien que ce soit interdit, parce que ça ne se fait pas de boire au volant, c’est imprudent". Une autre : "C’est une bonne idée, il y a trop d’accidents sur la route". Un point de vue largement partagé devant cet endroit où l'on vient passer son permis. Mais d'autres points de vue s'expriment, dont ce jeune homme : "Je pense qu’il n’y a pas vraiment de différence entre les adultes ou les adolescents, les lois devraient être les mêmes pour tout le monde. Une fois qu’on a passé le cap des 18 ans, on est adulte. A nous d’assumer les responsabilités". C’est aussi l’un des arguments avancés par les opposants à la mesure. Elle viserait les jeunes exclusivement, alors que l’alcool concerne toutes les tranches d’âges. Et puis, il y a ce témoignage interpellant d’un jeune homme âgé de 22 ans qui s’est déjà vu retirer trois fois son permis et qui ne serait pas concerné par le changement législatif : "Chacun a sa manière de digérer le verre. Il y en a qui vont mieux rouler s’ils boivent que s’ils ne boivent pas […] Certains sont plus fragiles et d’autres supportent mieux". Dans la proposition de loi du MR, il est prévu à côté de la sanction une formation sur mesure. Précisément pour sensibiliser ceux qui n’ont pas conscience des effets de l’alcool au volant.