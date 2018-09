Alcool et grossesse: le fédéral part en campagne

Le gouvernement fédéral va lancer une grande campagne d'information et de formation à destination des médecins généralistes, des gynécologues, des sages-femmes et les hôpitaux de la santé en contact avec les femmes enceintes et allaitantes. Un seul mot d'ordre: "pas d’alcool pour préserver le fœtus et l’enfant". Le but affiché est surtout de créer le débat entre femme et professionnels de la santé.

"Consommer de l’alcool pendant la grossesse et l’allaitement est nocif pour le bébé. Il est donc important de bien informer les futures mamans sur les risques liés à l’alcool", explique Maggie De Block (VLD), ministre fédérale de la Santé, et le SPF Santé publique ; comme a pu apprendre Le Soir en primeur.

Formations et informations

Le SPF mettra à disposition des professionnels de la santé, des affichettes, un guide en ligne et des fiches pratiques. "Ces outils permettront d’aider les professionnels de la santé en lui fournissant des informations claires, d’aborder ce sujet avec les patientes et leur partenaire, de diagnostiquer les consommations problématiques et de réorienter les femmes enceintes qui en ont besoin, le tout sans culpabiliser les femmes" détaille Vinciane Charlier, porte-parole du SPF Santé publique.