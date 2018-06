Alcool: a-t-on sous-estimé ses dangers ?

"Toute consommation d'alcool présente des risques". C’est le Conseil supérieur de la Santé qui le répète dans son dernier rapport.

Le Conseil veut aider la population à faire la part des choses. Il est vrai que les informations en matière de consommation d’alcool et d’impact sur la santé sont parfois contradictoires. La consommation maximum conseillée par semaine a été revue à la baisse ces dernières années. 10 verres de vin de 10cl ou 10 verres de bière de type " pils " de 25cl.

L’alcool est-il devenu la substance à abattre ? Verra-t-on bientôt les images du même type que celles des paquets de cigarettes sur les bouteilles de vin, de whisky ou de bière ?

A-t-on sous-estimé les effets de l’alcool sur notre santé ? Comment les campagnes peuvent-elles sensibiliser sans pour autant culpabiliser le consommateur?

Pierre-Yves Meugens reçoit autour de la table de "Débats Première" ce mardi 12 juin en direct dès 12h sur La Première, Martin De Duve, directeur de l’asbl Univers Santé, Philippe De Timary, psychiatre et co-responsable de l’Unité intégrée d’Hépatologie des cliniques Saint-Luc, auteur du livre " L'alcoolisme est-il une fatalité ? Comprendre et inverser une spirale infernale " (Ed. Mardaga) et Philippe Trine, président de la section restaurant de la fédération Horeca Bruxelles.