Alain Hubert blanchi par la justice : retour sur l’affaire de la station princesse Elisabeth

Un ouf de soulagement pour l’explorateur belge. "Surtout de voir ma loyauté et celle de la fondation (ndlr : la Fondation polaire internationale) reconnue, déclare-t-il par appel vidéo depuis la station Princesse Elisabeth ce vendredi. Ça fait des années, plus de 10 ans, que nous sommes investis dans ce projet avec la Belgique […] Aujourd’hui, avec tout ça derrière, on va pouvoir se concentrer sur notre travail."

2007 : conception de la station Princesse Elisabeth

Un travail commencé en 2007 quand il noue un partenariat public privé entre l’Etat Belge et la Fondation Polaire internationale. C’est ce partenariat qui supervise les budgets mis à disposition de la Station polaire Princesse Elisabeth. La Fondation polaire engage des fournisseurs et prestataires pour concevoir et construire la station sans passer par un marché public. Parmi ces prestataires, des sociétés dont Alain Hubert est actionnaire. C’est pour cela qu’il sera plus tard accusé de conflits d’intérêts.

Février 2014 : début de l’enquête

Le mois de février 2014 marque le début des ennuis pour Alain Hubert. Son domicile à Rhode-Saint-Genèse est perquisitionné. Le siège bruxellois de la Fondation polaire internationale à Bruxelles aussi. Un juge d’instruction, Michel Claise, est saisi par Philippe Mettens alors patron de l’administration fédérale de la politique scientifique. L’enquête contre Alain Hubert et la Fondation polaire débute.

2017 : l’Etat belge devient propriétaire

La secrétaire d’Etat en charge de la politique scientifique a changé. Ce n’est plus Elke Sleurs mais Zuhal Demir. Elle veut en finir avec ce conflit et conclut un accord avec Alain Hubert. Le but : relancer les missions belges à la station polaire princesse Elisabeth. L’Etat devient propriétaire à 100%, la Fondation polaire internationale obtient une concession d’au moins 5 ans et une asbl internationale doit être créée pour gérer les budgets et les comptes. Dans cet accord, la secrétaire d’Etat déclare désister sa plainte avec constitution de partie civile.