Aides financières Covid: Bruxelles et la Wallonie revoient leur système de répartition, la différence avec la Flandre était trop flagrante

La Wallonie et Bruxelles revoient leurs aides financières covid à la hausse ce jeudi afin de mieux les répartir en fonction de la taille de l'entreprise et du montant des pertes. Les indépendants touchés par la crise sanitaires ne sont en effet pas tous logés à la même enseigne. Et à en croire les témoignages, les Flamands sont mieux indemnisés que les habitants de la capitale et du sud du pays. Vérification avec trois traiteurs, un dans chaque région: Danielle, Arnaud et Heidi. Ils sont tous les trois traiteurs dans l'événementiel et ont habituellement un chiffre d'affaires de deux à trois millions d'euros par an.

De 13 000 € à Bruxelles à 120 000 € en Flandre

Danielle a ainsi touché des indemnités de 13 000 euros d'indemnités de la région bruxelloise pour l'année 2020. Arnaud a touché 23 750 euros de la région bruxelloise sur la même période. On est bien loin des primes touchées par Heidi qui cumule 120 000 euros d'indemnités de la région flamande.

C'est inacceptable qu'il y ait une différence comme celle-là

Une différence qui irrite du côté francophone. "Nous, on reçoit des primes qu'on nous jette comme ça, réagit Danielle Todosijevic, la gérante du service traiteur bruxellois. Pourquoi 5000? Pourquoi 8000? On n'en sait rien. Tandis qu'en Flandre, c'est vraiment bien structuré. C'est inacceptable qu'il y ait une différence comme celle-là. Quand on va rouvrir, eux seront plus ou moins en forme. Et nous, on sera fatigués et peut-être plus là."

Même son de cloche à Rixensart, chez Arnaud Tabery, gérant et porte-parole de l'Union professionnelle des traiteurs. "On paye nos impôts et la TVA au niveau fédéral, on paye tout au niveau fédéral. C'est le fédéral qui décide. Ce sont les régions qui distribuent. Entre les deux, il y a un énorme fossé."

Ce jeudi après-midi, les différents gouvernements régionaux se sont donc réunis pour mieux répartir les aides. Côté bruxellois, il a été décidé d'octroyer les primes en fonction du nombre d'équivalents temps-plein de l'entreprise mais aussi en fonction des pertes: si elles dépassent 40% du chiffre d'affaires ou non. Des primes octroyées cette fois en par unité d’établissement, avec un maximum de 5 établissements par entreprise.

En Wallonie, les discussions ont lieu cet après-midi mais il se dessine que les aides seraient augmentées, octroyées en fonction du nombre de travailleurs ou calculée sur base du chiffre d'affaire (jusqu'à 15%).