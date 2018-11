Agriculture: "On a vécu une période où on a considéré que les paysans, c'était fini"

La situation des agriculteurs s'est-elle vraiment améliorée depuis le XXe siècle ? On pourrait le penser, tant l'industrialisation et les modernisations du travail dans les champs semble leur avoir rendu la tâche plus facile. Mais selon Silvia Pérez-Vitoria, économiste, sociologue et autrice d'un "Manifeste pour un XXIe siècle paysan", les crises agricoles montrent bien que "les agriculteurs industrialisés sont les plus fragiles" : "Ils sont endettés, ils ont perdu très souvent la maîtrise des marchés dans lesquels ils doivent vendre, même du point de vue connaissances et savoirs, ils dépendent souvent de techniciens qui leur imposent des normes, expliquait ce mercredi l'économiste dans Jour Première. Je pense qu’actuellement la crise du lait ou les différentes crises auxquelles on a assisté en Europe, et même dans le monde, montrent que la véritable autonomie est du côté des paysans."

Mais alors quelle est la différence entre un "agriculteur" et un "paysan" ? "L’agriculteur serait un paysan qui a été modernisé, c’est-à-dire qui est passé par tout le processus d’industrialisation de l’agriculture, qui a beaucoup perdu en autonomie, qui a remplacé ce que la nature donnait gratuitement par le marché, par les intrants, qui est très dépendant du marché, des subventions, des techniques", répond Silvia Pérez-Vitoria. L'économiste milite donc pour que les agriculteurs redeviennent des paysans, sans pour autant "idéaliser" la figure du paysan ou "revenir en arrière".

C’est suicidaire de continuer sur le processus actuel

Seulement voilà : Silvia Pérez-Vitoria ne croit plus aux progrès technologiques agricoles. "L’idée que toute solution passe par la technologie me semble une erreur, affirme-t-elle. Beaucoup de rapports de la FAO et d’experts montrent les limites de ce 'progrès' de l’agriculture industrielle. C’est simplement rajouter de l’endettement. Je pense que c’est suicidaire de continuer sur le processus actuel dans lequel on se trouve du point de vue de l’agriculture."

L'idée de Silvia Pérez-Vitoria est globale : défendre la souveraineté alimentaire, sans pour autant "s'enfermer" et arrêter les échanges commerciaux. Il faudrait simplement "produire ce qu’on peut produire, et ce qu’on ne peut pas produire, on l’exporte ou on l’importe." Il y a énormément de choses que nous pouvons produire et qui sont importées et cela se fait au détriment des paysans, explique l'économiste. Il faudrait donc relocaliser au maximum la production.

L'agriculture industrielle est destructrice et elle n'est pas durable

Les paysans pourraient même se révéler utiles pour combattre le dérèglement climatique, précise Silvia Pérez-Vitoria. "L’agriculture industrielle est responsable en moyenne d’environ 25% des émissions de gaz à effet de serre, explique l'économiste. Elle est destructrice des sols, elle est destructrice de la biodiversité, elle consomme énormément d’eau, donc elle n’est pas durable." Dès lors, tout ce qui consiste à travailler autrement (relocaliser, respecter les sols ou encore diversifier la production) permet une meilleure lutte contre les dérèglements.

Aujourd'hui, le modèle agricole industriel reste bien ancré dans la société et les mentalités, y compris dans les pays du Sud. "On a vécu une période de développement dans laquelle on considérait que les paysans c’était fini, regrette Silvia Pérez-Vitoria. En économie on apprend qu’un pays développé est un pays sans paysans, c’est resté tout à fait ancré dans les mentalités de nos hommes politiques, quelle que soit la couleur politique d’ailleurs, et chez les gens." Pour l'économiste, il y a un travail "idéologique et politique" à faire, au-delà des comportements durables individuels.