Agressions sexuelles : qu’est-ce que le GHB ? Et pourquoi ce n’est pas la seule "drogue du viol" ?

Toujours selon l’observatoire, il ne s’agirait pas d’une drogue répandue en Belgique. "Selon l’enquête de santé menée chez les jeunes (enquête HBSC), la consommation de GHB est anecdotique chez les jeunes scolarisés dans l’enseignement secondaire supérieur (3ème année et plus) en Wallonie, puisque moins de 1% des élèves ont déclaré en avoir déjà consommé au moins une fois dans leur vie." Même chose dans le milieu étudiant.

Contrairement aux idées reçues, le GHB n’a pas que la réputation désinhibante qui le poursuit. "A dose normale, le GHB a un effet euphorisant, désinhibant et aphrodisiaque similaire à celui de l’alcool, d’où sa consommation récréative, notamment en milieu festif ainsi que lors de la pratique du chemsex", explique Michael Hogge de l’ ASBL Eurotox (l’Observatoire socio-épidémiologique Alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles), dans une note demandée par la ministre wallonne de la santé Christie Morreale, suite à une question parlementaire.

"Si on fait une analyse de sang d’urgence, on ne va donc rien trouver sauf si elle est faite dans l’heure." Quant aux analyses d’urine, elles doivent être réalisées dans les 12 heures.

"Les gens qui consomment le GHB ne le mélangent pas à l’alcool. Ils vérifient leur dosage. Et c’est pour que les gens puissent bien le doser que l’on distribue des pipettes, etc."

En effet, les dosages de ce stupéfiants doivent être extrêmement précis, au millilitre près. "C’est très compliqué à doser. Et pour droguer quelqu’un à son insu, on a presque plus de chance de le tuer que d’arriver à une soumission chimique."

On a presque plus de chance de tuer que d’arriver à une soumission chimique

Mais surtout, combiné avec de l’alcool, ce stupéfiant entraîne une action hypnotique. "La combinaison des effets hypnotiques-désinhibants de cette substance en font une substance potentiellement dangereuse et explique cette singulière appellation de 'drogue du viol', cette substance étant parfois utilisée pour faciliter le viol (ou le vol ; on parle de manière générale de soumission chimique)."

L’alcool, premier psychotrope utilisé en cas d’agression

"Quelque part, quand on ne trouve pas de trace, on présuppose que c’est du GHB", regrette Catherine Van Huyck, directrice de Modus Vivendi. En effet, à force de répéter que le GHB est la drogue du viol, on finit par oublier qu’il n’est pas tout seul.

D’autres substances peuvent en effet être utilisées dans le but d’une soumission chimique. "Les cas avérés qui arrivent aux urgences sont davantage liés aux benzodiazépines. Ce sont des somnifères, donc des drogues légales, que l’on peut trouver sous ordonnance", explique Matthieu Méan.

Dans sa note, Michael Hogge rappelle d’ailleurs que "les produits psychotropes les plus souvent impliqués dans les agressions sexuelles sont de loin l’alcool et les médicaments tranquillisants/sédatifs."

Être bourré, c’est légal et socialement admis

En effet, l’alcool serait même le premier psychotrope utilisé en cas d’agression. "En termes de soumission chimique, le plus facile et le plus courant, c’est l’alcool. C’est une drogue légale et fortement consommée. C’est beaucoup plus facile de juste payer des verres, d’ajouter des shoots à plusieurs bières", ajoute Matthieu Méan. "Être bourré, c’est légal et socialement admis

Le GHB ne serait donc pas l’unique "drogue du viol". Il serait d’ailleurs dangereux de le penser. "Parfois on donne un faux sentiment de sécurité en axant tout sur le GHB, alors qu’il y a plein de produits différents qui sont utilisés", conclut Catherine Van Huyck.