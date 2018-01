Agression armée dans un train Thalys: Mohamed Bakkali inculpé en France

Mohamed Bakkali, un des logisticiens présumés des attentats du 13 novembre 2015 à Paris a été inculpé vendredi en France après avoir été remis par la Belgique, a-t-on appris de source judiciaire.

Agé de 30 ans, Mohamed Bakkali, également soupçonné d'être un des logisticiens de l'attaque manquée du Thalys le 21 août 2015, a été inculpé pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats terroristes et complicité de séquestration pour les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés.

Dans l'affaire du Thalys, il a été inculpé pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et complicité de tentative d'assassinats terroriste.

Son placement en détention provisoire a été requis par le parquet.

Le parquet fédéral belge avait annoncé peu auparavant que Mohamed Bakkali avait été remis aux autorités judiciaires françaises dans le cadre des deux enquêtes.