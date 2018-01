L'Agence wallonne du patrimoine, un guichet unique pour le patrimoine de nos régions

Devenir un guichet unique pour le patrimoine wallon, c’est la mission de l’Agence Wallonne du Patrimoine qui regroupe toutes les institutions régionales dans ce domaine. Ses missions : les fouilles archéologiques, la formation, le classement des biens, le patrimoine mondial de l’Unesco, le sauvetage et l’entretien des biens classés et toutes les opérations de sensibilisation du grand public à la promotion et à la sauvegarde du patrimoine. En fait l’Awap va regrouper les compétences actuelles de l’administration régionale et celles de l’Institut wallon du Patrimoine.

Objectif selon le ministre régional René Collin : mettre en œuvre la simplification administrative qui découlera du futur Code wallon du patrimoine et gérer tous les moyens ( 43 millions annuels toutes activités confondues) d’un secteur qui se développe doucement mais sûrement. A commencer par les conventions cadres qui concernent aujourd’hui 14 sites exceptionnels, comme la cathédrale de Tournai, l’église Saint Aubin ou l’abbaye de Villers-la-Ville. Des sites qui reçoivent 1 million par an pendant 10 ans au moins pour leur restauration et leur promotion. 15 millions supplémentaire seront alloués à partir de cette année à d’autres sites exceptionnels.

Simplification administrative

Le parcours du combattant pour les propriétaires de bâtiments classés, c’est peut-être fini ! Les procédures vont être simplifiées. "Avant il fallait presque se battre pour obtenir un certificat de l’Institut du Patrimoine. Désormais, il y aura un accompagnement et un allègement des démarches. On pourra ainsi restaurer des sites qui en ont vraiment besoin mais pour lesquels il était quasi-impossible d’obtenir des autorisations", affirme le ministre régional wallon René Collin.

Budgets et emplois

300 fonctionnaires et tous les moyens financiers (actuellement 14 millions d'euros sur 5 ou 10 ans pour les conventions cadres et 15 millions supplémentaires pour le patrimoine industriel) seront regroupés au sein de l'agence qui sera logée au Moulin de Beez, près de Namur.

"La défense et la préservation du patrimoine sont des enjeux culturels et touristiques importants aussi pour l’économie wallonne", précise le ministre. "Pour chaque millions investis, ce sont 12 emplois qui sont créés".

Parmi les premières missions de l’AWAP : l’organisation des journées du patrimoine sur le thème de l’insolite en septembre prochain et un tout nouveau rendez-vous : le patrimoine préféré des Wallons, inspiré par l’émission de Stéphane Bern : "le village préféré des Français".