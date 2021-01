Afrique du Sud, Royaume-Uni, Flandre : c'est quoi, les "variants" du virus? A quel point faut-il craindre ces mutations?

Faut-il parler de souche, de variant ou de variante?

C'est un peu la même chose. On a identifié plus de 300.000 variations du SARS-COV2, mais toutes ne sont pas étudiées. On a tendance à parler de souche, et à lui donner un nom fixe quand elle a été bien étudiée.

Est-il inquiétant qu'il y ait autant de variantes différentes du virus?

Non, c'est la première fois qu'on identifie autant de variantes, parce que c'est la première fois qu'on séquence autant un virus. Il faut dire que le séquençage de masse s'est fortement démocratisé, et donc en séquençant autant, on trouve beaucoup plus de variantes. Mais la majorité des mutations n'ont pas d'impact. Certaines ont même un impact défavorable à la transmission du virus, et le processus de sélection fait qu'elles vont disparaître.

Mais on dit des variantes B117 en Angleterre et D614G en Flandre qu'elles sont plus contagieuses, par contre!

Ce sont les mutations plus favorables à la transmission qui vont être favorisées dans la sélection naturelle du virus. Donc oui, la D614G (ce qui veut dire qu'à l'emplacement 614 le G a remplacé le D), ou G614, qui est devenue dominante dans le monde est sans doute plus transmissible. Dans le cas anglais, cela a été étudié, il y a des indices indirects qui le suggèrent en tout cas.

Comment peut-on l'expliquer?

La mutation anglaise a été repérée à plusieurs endroits. Un des indices est qu'elle est devenue dominante au Royaume-Uni, ce qui semble indiquer qu'elle se transmet plus facilement que les autres variantes. Mais ce qui est spécifique, c'est que cette variante présente un ENSEMBLE de mutations (ndlr: c'est pour ça qu'on évoque aussi à son sujet la mutation N501Y), qui pourraient interagir entre elles. Et dans ces mutations, il y a des effets sur la spicule, dont on pense qu'ils renforcent sa capacité à infecter les cellules humaines. La version sud-africaine présente certaines mutations identiques, mais pas toutes.

Est-ce inquiétant? Comment faut-il réagir?

Les études parlent d'une possibilité de transmission de 50 à 60%, ce qui pour la population ne change finalement pas grand'chose: c'est en appliquant les gestes-barrières qu'on stoppe sa transmission.

Pourquoi en faire autant de bruit alors?

Au moment où on en a fait tant de bruit au Royaume-Uni, il y avait sans doute une part de justification de la part des politiques, qui ont tardé à prendre des mesures pour limiter la transmission. Mettre en avant que la variante se transmet plus permet de faire oublier cela.

Et pour la suspicion de variante flamande, alors?

C'est la même chose, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. L'important reste de respecter les gestes-barrières. La principale inquiétude, ce serait d'avoir une spicule du virus qui n'est plus identifiable par le vaccin. Avec le vaccin à ARN messager, il serait assez facile de l'adapter, en introduisant le nouveau génome, mais cela prendrait un peu de temps quand même.

Ces variantes peuvent-elles entraîner une plus grande gravité de la maladie?

En général, non. La variante qui se répand le plus n'est en général pas celle qui occasionne la maladie la plus grave, au contraire : une variante qui entrainerait une mort trop rapide par exemple se transmettrait moins, et ce n'est pas ce variant là qui serait naturellement sélectionné.

De quelles mutations faudrait-il avoir peur?

De celles qui sont liées aux animaux. C'est pour ça qu'on a pris d'importantes mesures par rapport aux troupeaux de visons. Parce qu'en passant à l'animal, surtout en élevage intensif, avec une population très différente, cela pourrait amener à des virus très différents, qui là pourraient se révéler plus graves.

Comment pourra-t-on alors se débarrasser définitivement du virus?

On ne pourra pas. On peut se débarrasser de ce type de virus quand on prend les foyers très tôt comme on l'a fait en Chine, à Taiwan ou en Corée, et qu'on isole directement. Mais ici, c'est trop tard, on ne se débarrasse jamais complètement d'un virus qui peut aussi compter sur les animaux comme réservoir potentiel. On peut juste espérer le contrôler avec le vaccin...

A condition que la couverture soit suffisante.

Oui. Il faudrait que 5 ou 6 millions de Belges soient vaccinés. Avec un petit risque pendant la période de transition, c'est que le virus s'adapte et qu'il y ait une pression de sélection pour que se développe une variante résistante au vaccin. Mais à nouveau, ceux-ci peuvent s'adapter. Si au moins 30 à 40% de la population est vaccinée, surtout les plus à risque, on pourra contrôler le virus et passer le prochain hiver sans mesures de type confinement.